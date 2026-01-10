Serie B, Virtus Entella-Monza: liguri e brianzoli a caccia di punti tra salvezza e promozione

Inizia il 2026 per Virtus Entella e Monza, che si affrontano in un match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B allo Stadio Comunale di Chiavari. L’Entella, che ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate di campionato, ha un disperato bisogno di punti per riemergere dalla zona retrocessione. Liguri che ospitano tra le mura amiche e calorose del proprio stadio un Monza che, al contrario, arriva con il vento in poppa, determinato a vincere per consolidare la zona promozione e garantirsi l'accesso diretto alla Serie A.

Come arriva la Virtus Entella: i diavoli neri non assaporano il gusto dei tre punti dal primo novembre, nonostante le buone prestazioni da parte degli uomini di mister Chiappella. Attualmente la formazione ligure si trova al diciottesimo posto, imbottigliata nel traffico delle squadre che provano a sfuggire dalle zone tetre della retrocessione, con ben sei formazioni racchiuse in soli due punti. Questa sfida contro il Monza non sarà la partita d’obbligo per riscattarsi e risalire la china, ma in questo campionato, soprattutto per una squadra neopromossa e unita come è l'Entella in casa, tutto può accadere. Il “Comunale” è pronto a spingere i suoi verso un'impresa che, in caso di successo, certificherebbe un inizio d'anno positivo, fondamentale in vista di una seconda parte di campionato tosta per la salvezza diretta.

Come arriva il Monza: i Biancorossi avevano chiuso il 2025 con un filotto notevole subendo una sola sconfitta in ben tredici gare, un ruolino di marcia che li ha consolidati come uno dei team più tosti della Serie B, vantando la seconda miglior difesa del campionato (appaiati al Venezia con soli 14 gol subiti). Attualmente la formazione di Paolo Bianco occupa il secondo posto in classifica, con uno scarto di un solo punto dal Frosinone capolista: a sole due lunghezze segue il Venezia, mentre il Palermo insegue a -4 dai Brianzoli. La squadra è determinata a iniziare questo nuovo anno con una vittoria, lanciando così un segnale forte alle avversarie: con una rosa ricca di giocatori d'esperienza e valori tecnici superiori alla categoria, l'obiettivo è la promozione diretta, sognando magari anche la vittoria del campionato cadetto. Per la prossima gara, il Monza dovrà fare a meno di Pedro Obiang, che ha subito una lesione al flessore.