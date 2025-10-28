Brescianini su Juric: "Come intensità e mentalità, non molto diverso da Gasperini"

Il centrocampista dell’Atalanta Marco Brescianini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Milan chiuso sull'1-1 e valido per la 9^ giornata di Serie A.

Stai prendendo minuti e importanza: sei felice, a livello personale e per la squadra?

"E' stata una partita difficile, trovavamo un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio. Dal punto di vista personale sono soddisfatto, non avevo trovato tanti minuti e oggi ne ho messi nelle gambe. A livello collettivo abbiamo fatto un'ottima partita, giocando uomo su uomo contro un Milan con giocatori forti. Dobbiamo essere più incisivi in avanti. Un po' di rammarico c'è, volevamo la vittoria ma dobbiamo guardare avanti".

Cosa sta dando di diverso Juric rispetto a Gasperini?

"Il mister insiste di più sulla fase di possesso, non vuole azioni affrettate. A livello di intensità e di mentalità penso che non sia cambiato molto: sono due allenatori propositivi e che vogliono vincere la partita".