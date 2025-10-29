Atalanta, Brescianini: "Dobbiamo essere bravi ad andarci a prendere la fortuna"

Il centrocampista dell'Atalanta Marco Brescianini ha parlato ai canali ufficiali della società dopo il pareggio contro il Milan: "Cerco sempre di dare il mio contributo. A livello anche caratteriale cerco sempre di mettere in campo tutto quello che ho. Stasera siamo soddisfatti di come è andata la partita perché abbuiamo dimostrato di sapercela giocare con tutti".

Manca quel pizzico di fortuna in più?

"Siamo stati bravi a non disunirci dopo il gol del Milan. Avevamo fiducia nel nostro gioco e, man mano che passava il tempo, abbiamo visto che mettevamo il Milan nella sua area. Dopo il gol di Lookman si è sentita da parte dei tifosi una spinta in più perché tutti volevamo ribaltare questa partita".

La fortuna arriverà?

"Dovremo essere bravi anche noi ad andarcela a prendere però dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi e non vediamo l'ora di tornare in campo".

Sabato si va a Udine.

"Una partita molto difficile perché abbiamo visto che l'Udinese è una squadra forte. Il campionato quest'anno è molto difficile, dovremo stare attenti e cercare di sfruttare le occasioni per far gioire i nostri tifosi".