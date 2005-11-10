Milan-Ferencvaros, le formazioni ufficiali: Amorim tiene fede alla promessa e fa turnover
Dimitri Conti
Alle ore 18:45 scende in campo il Milan per la partita che vale per la 4^ giornata della Fase Campionato di Europa League, ospitando a San Siro gli ungheresi del Ferencvaros.
Le scelte di Amorim e Borbely
Amorim ha tenuto fede alle promesse fatte ieri in conferenza stampa della vigilia: c'è tanto turnover. Obbligata la scelta per quanto riguarda il portiere: con la squalifica di Maignan, tocca al giovanissimo Torriani fare l'esordio stagionale. In difesa dentro anche Terracciano e Bartesaghi, a centrocampo trovano posto Jashari e Hutchinson. Cisse agisce alle spalle dell'unica punta Ramos.
Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.
MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Jashari, Rabiot, Hutchinson; Cisse; Goncalo Ramos.
A disposizione: Pittarella, Bouyer, Estupinan, Pulisic, Modric, Moreira, Comotto, Gila, Vladimirov, Camarda.
Allenatore: Ruben Amorim.
FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero, A. Nagy, Corbu; Zachariassen, Joseph, Birmancevic.
A disposizione: Varga, Zohore, Keita, Levi, Yusuf, Arzani, Bagi, O. Nagy, Varga, Madarasz, Maiga, Rommens.
Allenatore: Balasz Borbely.