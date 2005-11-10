Milan, Cisse e la chiamata in Nazionale: "Se arrivasse sarei contento, ma penso ad oggi"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:56Serie A
autore Paolo Lora Lamia
05.11.2026 17:56Serie A
Ha parlato il capocannoniere rossonero in Europa League: "Dobbiamo dimenticare il derby e dare continuità a quella vittoria".
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Il trequartista del Milan Alphadjo Cisse ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Ferencvaros valido per la League Phase di Europa League.
L'Europa sta diventando la tua vetrina?
"Importante per me come per tutta la squadra, cerchiamo di affrontare tutte le partite al massimo delle nostre forze".
Siete riusciti a fare uno swich dopo il derby?
"E' stata una vittoria importante, ma dobbiamo cancellarla e dare continuità a quella vittoria. Dobbiamo portare a casa i 3 punti, ad oggi in Europa League quelli che abbiamo non bastano".
La chiamata in Nazionale?
"Non so ancora nulla. Se dovesse arrivare la convocazione, sarei molto contento. Penso ad oggi, domani è un altro giorno".
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