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Allegri non pensa alle dimissioni ma che ha senso proseguire così? I possibili sostituti

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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 13:51Serie A
05.11.2026 13:51Serie A
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Il Napoli per ora tace sulla possibilità di esonerare l'allenatore livornese che ha incassato sette sconfitte nelle prime 14 gare
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri non valuta in alcun modo un passo indietro. Nonostante l'ennesima serata da cancellare, nonostante la settima sconfitta in 14 partite da allenatore del Napoli, il manager livornese anche dopo l'umiliante 4-1 del Do Dragao contro il Porto ha ripetuto la solita musica: "Siamo questi, ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Testa bassa e lavorare", le parole di un allenatore in evidente difficoltà che per tanti già in estate sembrava una scelta sbagliata e che adesso - tre mesi e mezzo dopo l'inizio della stagione - ha fugato ogni dubbio in tutti tranne in quelli che davvero decidono il suo destino.

Allegri non farà un passo indietro, aspetta la sosta che arriverà dopo la sfida contro la capolista Lazio per recuperare qualche giocatore. La proprietà dal canto suo è silenziosa, le ultime parole di De Laurentiis risalgono a 24 giorni fa. Dopo la vittoria contro il Frosinone disse: "Io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri. Sono sempre stato silente, mai dato giudizi, anche perché cosa vuoi giudicare uno che ha vinto così tanto. Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e abbiamo avuto successo”. Peccato però che dopo quelle dichiarazioni per il Napoli siano arrivati due successi in tre gare, altri 14 gol subiti anche con la difesa a tre.

I migliori allenatori liberi senza esperienza in Serie A

Nonostante questi numeri, anche la società non dà segnali su un cambio di allenatore. Ma chi oggi potrebbe prendere il posto di Allegri? Difficile in questa situazione andare su un manager che non ha mai allenato in Serie A, anche se ce ne sono di importanti attualmente liberi: senza scomodare Guardiola, c'è ad esempio quel Nagelsmann che il Napoli ha già seguito in passato. Attualmente senza contratto anche Southgate e Arne Slot, poi Eddie Howe, Joachim Low, Kasper Hjulmand e Walid Regragui giusto per citare i manager di più alto profilo.

E poi i nomi più probabili...

E chi c'è libero che invece ha già allenato in Italia? Oltre a quell'Antonio Conte che era a Napoli fino a pochi mesi fa, ecco un altro cuore bianconero come Didier Deschamps. Un profilo che il Napoli ha seguito e trattato a più riprese è quello di Thiago Motta, un tecnico che ha già gestito queste situazioni è Igor Tudor. E poi forse l'allenatore più indicato di tutti, quel Vincenzo Montella che vuole rimettersi in discussione in Italia dopo la lunga parentesi in Turchia.

Per chiudere ancora qualche altro nome: profilo giusto in questa situazione potrebbe essere anche Stefano Pioli, Francesco Calzona oggi tornerebbe senza il doppio ruolo. Luca Gotti e Roberto D'Aversa potrebbe essere buoni traghettatori per permettere a De Laurentiis di tenersi le mani libere in vista della prossima stagione.

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