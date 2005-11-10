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Ascoli, Tomei: "Non scopro io il Palermo, questa gara si prepara da sola. Ce la giocheremo"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:49Serie B
05.11.2026 17:49Serie B
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Il tecnico bianconero parla alla viglia della sfida con i siciliani: "Gara stimolante per i ragazzi, sarà bello vedere uno stadio pieno. Non dobbiamo snaturarci, ma essere noi stessi"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non sta a me scoprire il Palermo, sta disputando un campionato importante, sta viaggiando forte, è una squadra attrezzatissima, che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Sarà per noi l’ennesimo test, dovremo essere attenti e concentrati, con squadre di questo livello non puoi permetterti distrazioni". Il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei in conferenza stampa parla così dell'avversario in vista della sfida di domani che aprirà l'undicesima giornata di Serie B, l'ultima prima della pausa per le nazionali di novembre: "Sarebbe riduttivo parlare solo di Johnsen, che ha qualità importanti e sta facendo bene, ma il Palermo è anche Vavassori, Pohjanpalo, Segre, Hernani, Ranocchia, Augello. Questa è una partita che si prepara da sola, rappresenta un grande stimolo per i ragazzi, sarà una sfida più dura delle altre perché il Palermo è molto forte, noi dalla nostra abbiamo il nostro pubblico, un aiuto grande e cercheremo di dare il massimo, ce la giocheremo come al solito".

Sull'atmosfera dello Stadio Del Duca

"Domani sarà bello vedere uno stadio pieno, con bambini e famiglie che si prenderanno due ore di svago e divertimento, starà a noi offrire uno spettacolo dignitoso e allietare la loro giornata. - prosegue l'allenatore come riporta il sito dell'Ascoli - Mi auguro che sarà una bella partita per la gente, la città risponde sempre in modo meraviglioso, vedere lo stadio pieno è bello ed è motivo di orgoglio per noi, oltre che uno stimolo.

Sull'importanza della gara col Palermo

Tomei si sofferma poi sull'importanza della sfida di domani: "Che sarà un incontro di cartello lo dice la classifica, ma per noi è una partita importantissima come tutte le altre, continuo a dire che siamo una neopromossa e che facciamo di tutto per fare il massimo ad ogni partita. Non sarà un match spartiacque, giochiamo contro la squadra più forte, ma il campionato è ancora troppo lungo, quindi massima umiltà e rispetto per l’avversario, è importante mantenere la continuità e la nostra identità. - prosegue il tecnico marchigiano - Sarà stimolante per i ragazzi e per noi confrontarsi con una squadra forte, spero che i ragazzi l’approcceranno bene e che facciano la loro partita. Ogni gara ha un suo canovaccio, sappiamo quali sono le qualità avversarie, ma non ci snaturiamo perché affrontiamo il Palermo o il Verona, cerchiamo di essere sempre noi stessi”.

Sul calendario intenso dopo la scorsa pausa

Contro il Palermo per l'Ascoli sarà la quarta gare in due settimane e su questo si concentra il tecnico Tomei a fine conferenza stampa: “Sono molto contento perché siamo riusciti a mettere dentro tanti giocatori, abbiamo ruotato tanto, tutti si sono fatti trovare pronti e questo è il vero valore aggiunto di queste due settimane, tutti hanno avuto la possibilità di dare una mano, compresi Venuti e Ricci. Matteo Brunori sarà un ex importante, ma c’è da pensare a quello che dobbiamo fare, tutti danno il massimo, dal primo minuto o in corsa. La partita ci dirà se la nostra crescita sta continuando, ma, se avremo un brutto risultato, nessun problema. Non si transige sul massimo impegno, sulla personalità e la spensieratezza nel fare le cose".

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