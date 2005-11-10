Atalanta-Kairat Almaty, le formazioni ufficiali: Scamacca e Samardzic titolari
Daniele Najjar
L'Atalanta si tuffa nella Conference League per provare ad uscire dalla crisi: l'ultima vittoria risale al 15 ottobre, nel 3-1 al Pafos, mentre l'ultimo successo in campionato risale al 3-1 al Venezia di tre giorni prima. La squadra di Sarri si appresta ad ospitare il Kairat Almaty e sono state diramate le formazioni ufficiali del match.
Titolare Scamacca in avanti, c'è il rilancio alle sue spalle di Samardzic, con Sulemana e Rowe ali offensive. In mezzo Elmas e Pasalic davanti alla difesa. Fiducia al giovane Idele dal 1' sulla destra in difesa, con Bernasconi sul fronte opposto e la coppia Scalvini-Obric a difesa della porta di Carnesecchi.
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Kairat Almaty
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. Allenatore: Maurizio Sarri.
Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendoca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson. Allenatore: Zhora Arutyunyan.