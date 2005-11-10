Atalanta, Rowe riconosce: "Tornare quello di Bologna? Sarri mi dice di restare lucido"

L'Atalanta si appresta a sfidare il Kairat Almaty in Conference League: serve una vittoria per tornare a respirare nel bel mezzo di una crisi di risultati. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto, prima del fischio d'inizio, Jonathan Rowe, che Sarri ha scelto fra gli undici titolari per il match di Bergamo che sta per iniziare. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Rowe prima di Atalanta-Kairat Almaty

È la partita giusta per svoltare dopo il ko con il Parma?

"Sì, però è difficile anche questa partita, ci proviamo sempre in ogni partita, immagino ci sia un solo modo per scoprirlo, sì, quindi stasera è una serata decisiva".

Cosa ti manca per essere decisivo come a Bologna?

"Penso di dover mantenere solamente la mente lucida, questo mi chiede l'allenatore. Una volta che avrò la giusta lucidità mentale potrò iniziare ad aiutare la squadra sempre di più. Non c'è molto altro da dire, non voglio dire molto altro, voglio dimostrare quello che valgo in campo con le mie azioni, voglio che siano le mie azioni a parlare per me".

Cosa vuole da te Sarri per migliorare?

"Come ho detto, mi ha semplicemente detto di mantenere la mente lucida, anche conoscendo il mio carattere e la mia personalità, sa che sono sempre pronto a dare il massimo per migliorare ogni giorno. Ora voglio poter iniziare a dimostrarlo in campo".