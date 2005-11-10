Inter, Marotta accoglie Lo Schiavo: "Entusiasmo e competenza, darà un contributo prezioso"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha commentato così l'ingresso all'interno del club come Director of Football Development di Simone Lo Schiavo, come si legge sul sito della società nerazzurra: "Entra a far parte del nostro mondo con competenza e grande entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro".

Il comunicato dell'Inter

"F.C. Internazionale Milano è felice di annunciare l’ingresso in Società di Simone Lo Schiavo, che dal 5 novembre 2026 ha iniziato ufficialmente la sua avventura in nerazzurro in qualità di Director of Football Development, a diretto riporto del Chief Football Officer Dario Baccin.

Dopo una prima esperienza alla Vibonese, Lo Schiavo è stato Direttore dell’Area Scouting e poi Coordinatore tecnico del Settore Giovanile dell’A.S. Roma. In seguito, ha prima ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting dell’U.S. Salernitana per poi entrare a far parte dell’Area Scouting del Palermo F.C. A Lo Schiavo va il benvenuto di tutto il Club e il migliore in bocca al lupo per il suo percorso con i nostri colori".