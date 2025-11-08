Yerry Mina sulla marcatura stretta a Morata: "È il mio modo di giocare, mi scuso per i falli"

Il difensore rossoblù Yerry Mina è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio a reti inviolate col Como. Queste le parole del centrale del Cagliari: "Sono felice per la squadra perché tutti abbiamo fatto una grande gara, sono contento per Caprile MVP e per la sua convocazione in Nazionale.

Andiamo avanti compatti e fiduciosi, vogliosi di lavorare sempre meglio e preparare la prossima sfida. Il mio modo di giocare? Morata è un calciatore forte, io amo giocare dando tutto, mettendo dentro grande intensità, poi se c’è il fallo o se c’è il contatto fisico fa parte del gioco e chiedo scusa (ride, ndr)”.