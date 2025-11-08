Torino, Ismajli dopo l'intervallo: "Dobbiamo attaccare di più e portare a casa la vittoria"
Ardian Ismajli, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN nell'intervallo del derby con la Juve.
Ottimo primo tempo di contenimento: ci sono due cambi, cosa vuole Colucci e di conseguenza Baroni?
"Nel primo tempo siamo stati compatti, nel secondo dobbiamo attaccare di più e portare a casa questa vittoria che manca da tanto".
