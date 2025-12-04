Diego Coppola, solo 17 minuti in Premier. Meglio in Coppa, ma può salutare a gennaio?

Diciassette minuti in Premier non sono granché per Diego Coppola. Passato dall'Hellas Verona al Brighton in estate, finora ha raccolto solamente tre presenze in campionato, chiuso nel suo ruolo da Dunk e van Hecke, due mostri sacri per il club biancoblù.

Il punto di partenza

Cresciuto nel vivaio dell'Hellas Verona, è stata una plusvalenza totale per gli scaligeri. Nel 2022 è entrato in prima squadra e non ne è più uscito, giocando spesso anche con l'Under 21.

La cessione

Tanti gli interessamenti da parte di club importanti, come la Roma, ma alla fine l'ha spuntata il Brighton per undici milioni di euro. Dopo i primi giorni di ambientamento nella sua nuova realtà, ha spiegato quale fosse la sua idea del Brighton. "Una società seria, ma mi ha veramente stupito. Il centro sportivo mi sembra una cosa assurda: curano ogni aspetto, dalla cucina al recupero, dalle lezioni di yoga al pilates, alla palestra gigantesca, alle saune, le vasche calde e fredde. Devo ancora trovare una pecca: forse solo la pasta, è un po’ scotta

Gli scenari di mercato

Dipende dal prosieguo, perché per ora Coppola non è un titolare, ma una discreta riserva in caso di necessità. Anche perché prima con lui c'è anche Boscagli, arrivato in estate a parametro zero. Forse in troppi per permettergli di arrivare a una casacca dal primo minuto, mentre in Italia qualche interesse può legittimamente crearsi.