Bruno Fernandes via dallo United? L'Al Hilal pronto per gennaio, con offerta shock

L'Al Hilal è pronto a fare un'offerta per strappare il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, già a gennaio. Il club saudita sta valutando una proposta importante e voci parlano di 55 milioni: il contratto è in scadenza al 30 giugno del 2027 e le trattative per un rinnovo si sono arenate, ma c'è un'opzione per il prolungamento automatico dell'accordo.

Poca continuità

Il problema dei Red Devils è la mancanza di uniformità. Bruno Fernandes, nella scorsa annata, ha messo a segno 21 assist, record in Premier League. Ora però si sta trovando ad affrontare una stagione molto più complicata, condizionata dai risultati deludenti dei Red Devils e da tensioni interne che hanno finito per coinvolgere direttamente il capitano. Tre gol e un assist nelle prime sette in campionato, ma per ora lo United è molto lontano dalle posizioni di vertice.

Quel ramo del lago

A rendere la situazione ancora più delicata sono state le dichiarazioni del portoghese dopo la sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League. "È un momento molto difficile per noi. Non stiamo ottenendo i risultati che vogliamo. Non riusciamo ad uscirne e dobbiamo fare qualcosa per farlo. A nessuno piace uscire dal campo, specialmente con quel risultato. È stata una partita difficile per noi, era impossibile tenere la palla, loro sono stati coraggiosi nel pressing mentre noi non l'abbiamo mai fatto. Tutti devono capire che non siamo più nel passato e dobbiamo guardare al futuro per creare qualcosa nel presente. Ci si concentra troppo su quello che abbiamo fatto in passato. Quando sei qui pensi sempre a vincere trofei e partite, ma negli ultimi anni è stato difficilissimo".