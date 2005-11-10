Scotta la panchina di Carrick, De Ligt out: Man United-Bournemouth, le formazioni ufficiali
Yvonne Alessandro
Michael Carrick - alla prova del nove per un futuro ancora sulla panchina del Manchester United - ha apportato 4 modifiche alla sua linea di titolari dopo la disfatta totale di Como per rialzarsi subito contro il Bournemouth ad Old Trafford in Premier League. I Red Devils sono alla ricerca della prima vittoria in campionato dalla fine di agosto: Leny Yoro torna nella formazione titolare dopo aver scontato una giornata di squalifica in Europa, mentre torna a disposizione anche Ayden Heaven a seguito di due partite di assenza per malattia.
Carlos Baleba fa il suo primo esordio da titolare in Premier League ad Old Trafford con la maglia dello United, mentre sorprendono tre giocatori in panchina: il capitano Bruno Fernandes, così come Matheus Cunha e Matthijs de Ligt - era tornato titolare in Champions dopo oltre 300 giorni dall'ultima volta. Harry Maguire indossa la fascia da capitano, Lisandro Martinez invece torna tra i convocati dopo aver saltato la sfida di Champions League per infortunio.
Le formazioni ufficiali
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Heaven; Santos, Baleba; Diallo, Tielemans, Mount; Mbeumo.
A disposizione: Darlow, De Ligt, Martínez, Mazraoui, Fernandes, T.Fletcher, Cunha, Lacey, Zirkzee.
Allenatore: Michael Carrick.
BOURNEMOUTH (): Petrovic, Adams, Cook, Evanilson, Hill, Kluivert, Rayan, Silva, Smith, Tavernier, Truffert.
A disposizione: in aggiornamento.
Allenatore: Marco Rose.
Premier League, il programma dell'8ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Ipswich Town - Nottingham Forest 1-1
Sabato 24 ottobre
13:30 | Aston Villa - Manchester City 2-1
16:00 | Coventry City - Fulham 0-1
16:00 | Arsenal - Everton 2-0
18:30 | Chelsea - Tottenham 0-2
Domenica 25 ottobre
15:00 | Hull City - Brentford
15:00 | Liverpool - Brighton
15:00 | Manchester United - Bournemouth
15:00 | Crystal Palace - Newcastle
17:30 | Sunderland - Leeds
Premier League, la classifica aggiornata
1. Manchester City – 21 punti (8 partite)
2. Arsenal – 21 punti (8 partite)
3. Brighton – 16 punti (7 partite)
4. Chelsea – 13 punti (8 partite)
5. Liverpool – 12 punti (7 partite)
6. Aston Villa – 11 punti (8 partite)
7. Brentford – 10 punti (7 partite)
8. Leeds – 10 punti (7 partite)
9. Everton – 10 punti (8 partite)
10. Ipswich – 10 punti (8 partite)
11. Hull City – 9 punti (7 partite)
12. Tottenham – 9 punti (8 partite)
13. Fulham – 8 punti (8 partite)
14. Newcastle – 8 punti (7 partite)
15. Manchester United – 7 punti (7 partite)
16. Crystal Palace – 7 punti (7 partite)
17. Bournemouth – 6 punti (7 partite)
18. Nottingham Forest – 6 punti (8 partite)
19. Coventry – 6 punti (8 partite)
20. Sunderland – 4 punti (7 partite)