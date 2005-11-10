Man' United, confronto tra Carrick e Bruno Fernandes: pace fatta per salvare la stagione

Dopo giorni di tensione, Michael Carrick e Bruno Fernandes hanno avuto un confronto faccia a faccia per chiarire le incomprensioni nate dopo le dichiarazioni del capitano portoghese al termine della sfida contro il Como. Al termine dell'incontro, allenatore e giocatore hanno deciso di ricompattarsi, promettendo di lavorare insieme per provare a rilanciare una stagione fin qui molto deludente.

La pace interna, però, non basta a placare il malcontento dell'ambiente. I tifosi dello United restano furiosi per il rendimento della squadra e hanno continuato la loro contestazione, prendendo di mira sia i giocatori sia la dirigenza dopo l'ennesima serie di risultati negativi. La pesante sconfitta contro il Bournemouth ha ulteriormente alimentato la crisi, con i Red Devils precipitati al 16° posto in Premier League e reduci da otto partite senza vittorie.

Carrick, confermato almeno per la trasferta contro il Chelsea, sa di giocarsi molto nelle prossime gare, mentre anche Bruno Fernandes è finito nel mirino delle critiche dopo lo scontro pubblico con il tecnico. Il chiarimento tra i due rappresenta un primo passo, ma sarà il campo a stabilire se la frattura è stata davvero ricomposta.