Brutte notizie per l'Inter: lascia il campo dopo soli 11 minuti Calhanoglu. Problema all'inguine
Brutte notizie per l'Inter, in apertura del big match di Champions League di questa sera contro il Liverpool. Deve alzare bandiera bianca Hakan Calhanoglu: il centrocampista si è toccato nella zona inguinale della gamba destra, abbandonando il campo da gioco all'11'. Al suo posto Chivu ha inserito di gran fretta Piotr Zielinski, subentrato dopo una breve sessione di riscaldamento.
