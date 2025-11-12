TMW Radio Bucchioni: "Fiorentina, hai sbagliato con Italiano. Juve, scettico su Comolli"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento del giornalista Enzo Bucchioni.

Napoli, che ne pensa del caso Conte?

"E' un vicenda molto complessa. Sia i nuovi che i vecchi non lo seguono. Dopo lo Scudetto, i vecchi fanno fatica a seguirlo ancora. Sono aperto a qualsiasi soluzione per il suo futuro. Conte vince se il gruppo gli va dietro. Devi intervenire sul gruppo ora. Altri infortuni? Poi facevo una riflessione: si stanno facendo male in squadre dove i tecnici chiedono molto a livello fisico. E' un tema questo...".

Dove può arrivare il Bologna?

"A Firenze hanno perso un'occasione storica con Italiano. Fosse rimasto, avrebbe fatto quello che ha fatto Gasperini a Bergamo, avrebbe portato la Fiorentina in Champions, trasformandola in una squadra vera. Ha fatto finali europee e non solo con giocatori che neanche in B ora giocano. Le sue squadre si divertono e fa crescere tutti i giocatori".

Italiano piace tanto a Napoli:

"L'estate scorsa non è andato al Milan per rimanere a Bologna".

David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?

"Gimenez fa i movimenti da attaccante, poi è poco lucido. E ha inciso il giudizio di Allegri, sa che ogni volta deve incidere e questo pesa. E' un giocatore che può sbloccarsi però e può tornare utile".

Con il programma di Comolli, tornerà la vera Juve?

"Sono molto scettico sulle capacità di Comolli. Sappiamo cosa comporta arrivare da un mondo diverso come quello del campionato francese. Che esperienza puoi portare alla Juve? La gestione Tudor è stata rivedibile, il mercato non ha funzionato per ora, poi c'è il caso Vlahovic, non puoi spostarlo a fine anno, devi risolverlo ora. Spalletti è geniale? Sì, la sua storia lo racconta, ma è geniale solo se ti porta in Champions?".

Magari Comolli ha in mente un altro tecnico per giugno?

"Se continua così, la Juve non risolverà mai i propri problemi. Se cambi sempre dirigenti e allenatori non tornerai mai a vincere. Spalletti ti fa crescere i giocatori, ma lo devi proteggere, devi fargli un progetto biennale almeno, ha bisogno di tempo per incidere. Serve fare un programma, quindi è la proprietà che sbaglia".