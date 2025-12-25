Udinese, sono cinque i giocatori in scadenza: il punto sui rinnovi

Se sul campo l’Udinese continua a non trovare la giusta stabilità e costanza, alternando picchi come la vittoria con il Napoli a bassi come la pesante sconfitta contro la Fiorentina, per quanto riguarda la rosa invece la situazione dei contratti è abbastanza consolidata. Sono infatti solo cinque i giocatori in scadenza, a cui sono da aggiungere tre prestiti. Nessuna situazione però sembra essere particolarmente spinosa.

Si parte dai portieri, dove c’è Daniele Padelli che dovrà decidere se continuare il suo percorso da calciatore o se chiudere la carriera. L’ex Inter è una delle chiocce nello spogliatoio e la scelta, insieme alla società, verrà fatta con serenità verso la fine della stagione. In difesa c’è poi Kabasele in scadenza. Il numero 27 gode della fiducia di mister Runjaic, che ha voluto fortemente il suo rinnovo contrattuale. Con l’infortunio di Kristensen si è ritagliato parecchio spazio dando un contributo importante. C’è l’opzione per allungare automaticamente l’accordo per un’ulteriore stagione e anche in questo caso si discuterà nei prossimi mesi il da farsi.

In scadenza c’è anche capitan Karlstrom, che ha firmato nell’estate 2024 un accordo biennale, ma con opzione pluriennale per il rinnovo di contratto. Anche qui, parlando di un uomo di fiducia di mister Runjaic, non ci saranno scossoni a meno di rivoluzioni tecniche a fine anno. Sulle corsie esterne poi ci sono gli ultimi due giocatori con accordo fino al 2026, ovvero Kamara ed Ehizibue. Il primo è tutt’ora uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico e con tutta probabilità le parti si aggiorneranno a breve. Da capire invece ancora la situazione del secondo, che con l’arrivo di Zanoli ha visto il suo spazio ridursi considerevolmente, complice anche qualche prestazione non all’altezza. In questo caso invece lo scenario più probabile sembra essere quello di una separazione.

Ci sono poi Zanoli, Gueye e Zaniolo in prestito, ma tutti con clausole per un obbligo di riscatto. La doppia “Z”, immagine scelta dall’Udinese per presentare l’acquisto dei due da Napoli e Galatasaray, verrà sicuramente riconfermata. Anche il giovanissimo attaccante senegalese, arrivato dopo una trattativa complicata e ricca di concorrenza, è considerato importante dalla società bianconera, che, a meno di ribaltoni, verserà 10 milioni di euro nelle casse del Metz per avere definitivamente il suo cartellino. Chiude il cerchio la questione Solet. Il difensore francese ha un accordo fino al 2027, con i friulani che vorrebbero trovare un accordo fino al 2028 per blindarlo e riuscire a massimizzare il suo valore sul mercato in vista anche di una futura plusvalenza, ma ad oggi la firma, che sembrava vicinissima in estate, si è allontanata.