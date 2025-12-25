Cassano esalta il Napoli: “Conte è speciale. E Hojlund quando parte distrugge gli avversari”

Ai microfoni del podcast ‘Viva el Futbol’, Antonio Cassano ha parlato a lungo del Napoli di Antonio Conte reduce dal successo in Supercoppa Italiana, soffermandosi su alcuni dei protagonisti di questa stagione:

“Conte ha isolato il centrale del Bologna contro Hojlund. Sto rivedendo Lukaku quando stava bene. Lui appoggia e partono i razzi, oppure uno contro uno Hojlund li distrugge. E' stato uno show del Napoli. La più bella partita nei novanta minuti. Poi la competizione è sua e l'ha meritata. Ma mi è piaciuta la partita, anche nella ripresa ha continuato, poteva fare dieci gol senza mai subire niente. Complimenti al Napoli.

A me del Napoli impressiona che un’ex ala offensiva, Politano, oggi fa tutta la fascia. E Neres gioca dentro il campo. Io pensavo fosse forte forte, ma adesso è un giocatore di altissimo livello facendo cose che prima non aveva mai fatto. Hojlund anche, era forte all'Atalanta ma oggi fa cose che nemmeno lì faceva. Il miglioramento è super. Ora protegge anche palla, si sa muovere, scarica ben. Visto l'azione di tacco per Spinazzola? Meravigliosa. Conte è speciale, il Napoli è speciale. Ve la butto lì: è speciale anche Lobotka che in mezzo al campo fa sempre le cose giuste, gioca a due tocchi, non gliela togli mai”.