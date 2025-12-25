Pisa, il rinnovo più importante è Marin: via alla trattativa o cessione a gennaio?

Il Pisa che si prepara alla sfida contro la Juventus guarda con interesse anche al mercato di gennaio, quando salvo sorprese potrà regolarmente operare per aggiungere qualità alla rosa di Alberto Gilardino grazie a dei versamenti programmati da parte della proprietà verso il club, in modo da rimettere in regola il valore del costo del lavoro allargato. Parallelamente, oltre ad osservare il mercato, la direzione sportiva porta avanti anche le questioni legate ai rinnovi di contratto.

In attesa di capire come finirà la stagione e che ne sarà dei tanti giocatori arrivati la scorsa estate in prestito, il tema più caldo in ottica scadenze è sicuramente quello legato a Marius Marin. Alla fine del campionato scadrà il suo accordo col Pisa, dopo che l’estate scorsa era stata attivata la clausola di rinnovo automatico grazie alla promozione. Ora le parti sembrao distanti, con una trattativa vera e propria che non è ancora partita anche per via del cambio di entourage del classe ’96. Non dovessero arrivare novità, non è da escludere una possibile cessione già a gennaio per evitare di perderlo a zero.

In rosa però ci sono diversi altri giocatori in scadenza al termine della stagione. Con qualcuno, come ad esempio Raul Albiol e Tomas Esteves, che all’interno del proprio contratto ha comunque inserita un’opzione di rinnovo in base ad obiettivi e categoria.