Scandalo in Turchia: arrestato il presidente del Fenerbahce nell'ambito di un'indagine antidroga

Vero e proprio scandalo nel mondo del calcio turco. Secondo quanto riportato dalla tv di Stato Trt, il presidente del Fenerbahce Sadettin Saran è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'indagine antidroga che coinvolge personaggi dello spettacolo e dei media. Il numero uno dei gialloblù è stato fermato oggi dopo che i test forensi hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti nei suoi campioni di capelli.

Lo stesso Saran, sempre nella mattinata di oggi, ha rilasciato una dichiarazione attraverso la quale ha respinto il risultato del test affermando di non aver mai fatto uso della droga in questione e promettendo che richiederà formalmente un nuovo esame, dopo quello svolto la scorsa settimana quando era stato convocato per testimoniare davanti ai pm prima di recarsi in una struttura medica forense per fornire dei campioni di capelli e sangue.

Da inizio dicembre sono stati arrestati più di dieci persone accusate di produzione e traffico di droga. Tra i fermati ci sono presentatori televisivi, giornalisti, cantanti, attori e personalità dei social media. Sono accusati di reati che vanno dalla produzione e dal traffico di droga al favoreggiamento della prostituzione. Molti sono stati sottoposti a esami del sangue e dei capelli per verificare l'uso di droghe.