La Serie B non si ferma per le feste: domani l'anticipo della 18ª giornata. Poi in campo sabato
Con il Natale ormai quasi terminato, scalda i motori la Serie B che, come ogni anno, tornerà in campo per le festività, con l'apertura del turno che si vedrà domani alle ore 17:15; gli altri nove match di questa 18ª giornata - penultima del girone di andata - si giocheranno poi sabato 27 dicembre, a partire dalle 12:30. A ogni modo, domani grande spettacolo al 'Braglia', dove i padroni di casa del Modena affronteranno il Monza, in quello che si candida a essere il big match della giornata; fari puntati, per contro, anche sullo scontro salvezza tra Spezia e Pescara.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 18ª GIORNATA
Venerdì 26 dicembre
Ore 17.15 - Modena – Monza
Sabato 27 dicembre
Ore 12.30 - Spezia – Pescara
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
Ricordiamo adesso anche quella che è la classifica aggiornata dopo le 17 gare giocate:
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13