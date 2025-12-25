Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori. I dettagli

La Roma continua a lavorare per regalare a Gian Piero Gasperini nuovi attaccanti a gennaio e le due trattative, per Joshua Zirkzee con il Manchester United da una parte e per Giacomo Raspadori con l'Atletico Madrid dall'altra, continuano a procedere di pari passo, con la volontà di arrivare agli accordi nel minor tempo possibile. Secondo quanto riportato da Marca.com, in Spagna, i Colchoneros hanno le idee molto chiare per la possibile cessione dell'italiano arrivato la scorsa estate dal Napoli e ha fissato le condizioni che i giallorossi dovranno soddisfare se vorranno riportare in Serie A l'ex Sassuolo.

La base di partenza è molto chiara: l'Atletico non ha necessità di cedere Raspadori e non agevolerà la Roma sulla formula dell'operazione. Secondo il media spagnolo la dirigenza del club italiano ha messo sul tavolo una proposta di prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 ma i madrileni accetteranno l'offerta solo se verrà inserito l'obbligo.

Il classe 2000 non è contento al 100% dei suoi primi mesi in Spagna, visto che non è mai stato utilizzato con continuità, e potrebbe spingere per la cessione ma il piano dell'Atletico Madrid è chiaro: la cosa fondamentale, in caso di cessione, sarebbe quella di recuperare per intero i 22 milioni versati nelle casse del Napoli l'estate scorsa. La Roma è avvisata, i Colchoneros non faranno sconti, né sul prezzo né sulla formula.