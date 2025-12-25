I compagni chiedono una cosa a Maignan, la società la chiede a Pulisic. Il Milan così sui rinnovi

Il calciomercato non è fatto solo di acquisti e cessioni, ma anche di trattative che possono modificare il futuro a breve termine dei club: i rinnovi di contratto. E, per il Milan, da anni, le questioni sono sempre molto delicate con i calciatori più importanti della rosa a rischio. Uno, in realtà, è già andato via, ma era fuori squadra: Divock Origi ha risolto ufficialmente il suo contratto con il Milan dopo due anni senza giocare. Ci sono, però, due dossier grossi da decifrare.

Caso Maignan

Il primo è, chiaramente, Mike Maignan. Ieri, gli è arrivato un messaggio da Rabiot: "È un amico ma soprattutto è un giocatore forte, fortissimo: portieri così sono pochi nel mondo del calcio. Poi su tutto quello che c'è intorno a questo io non entro, ma come giocatore del Milan ovviamente spero che rimanga perché è difficile da sostituire. Ci sono le cose che ci diciamo tra di noi, ovviamente, ma non c'è un giocatore che non lo voglia tenere in squadra, ha la fiducia e la stima di tutti i compagni: è amato da tutti perché è una persona vera. Abbiamo bisogno di lui, abbiamo visto in questo inizio di campionato cosa può fare, come anche lui possa decidere le partite. Non so cosa succederà ma è al Milan da tanti anni ed è uno che conta per il club e per la sua storia”. La società tenterà di riaprire i dialoghi per pensare di poter ottenere la firma. La cosa più probabile, comunque, resta l'addio a zero.

L'americano

L'altra questione è legata a Christian Pulisic. Il suo contratto scade nel 2027, ma il Milan ha la possibilità di far scattare automaticamente l'opzione fino al 2028. Si lavorerà per allungare fino al 2030 l'attuale scadenza, prolungando, dunque, di un anno la durata del contratto e aggiungendo una ulteriore annata in opzione. Le trattative entreranno nel vivo più avanti, ma difficile che la proprietà americana del Milan si lasci scappare un americano del genere.