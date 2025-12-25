Mainoo vuole il Napoli. Il centrocampista ha deciso di lasciare lo United: dubbi sulla formula

Arrivano notizie direttamente dall'Inghilterra, riportate da TalkSport, in merito al possibile futuro di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United che da tempo è nel mirino del Napoli. Secondo l'emittente inglese il giocatore avrebbe deciso di lasciare i Red Devils durante il prossimo mercato invernale e il club azzurro è la sua prima opzione, nonostante ci siano gli interessamenti anche di altri club inglesi e non solo.

I dubbi principali sono legati alla formula, visto che il Manchester United non vuole ripetere lo stesso errore fatto con McTominay, ceduto un anno e mezzo fa proprio al Napoli e vero rimpianto per la società inglese, viste le ottime prestazioni dello scozzese, protagonista assoluto nella vittoria dello Scudetto dei partenopei nella passata stagione.

Servirà un po' di pazienza in casa Napoli perché l'operazione Mainoo non è così vicina alla fumata bianca. Questo anche a causa dell'infortunio patito da Bruno Fernandes che dovrà rimanere ai box per alcune settimane. Per la gara di domani del Manchester United contro il Newcastle a Old Trafford non sarà a disposizione neanche lo stesso Mainoo ma in ogni caso serviranno altri giorni di trattativa prima di poter vedere il centrocampista classe 2005 alla corte di Antonio Conte. Tutto dipende dallo United che ha nelle proprie mani il futuro del giovane inglese.