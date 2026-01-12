TMW Buffon e la nuova Juventus di Spalletti: "Iniziasse ora la stagione sarebbero da Scudetto"

Per molti Gianluigi Buffon è un simbolo vivente della Juventus, per quanto nella sua carriera da portiere abbia vestito anche le maglie del Parma (due volte) e del Paris Saint-Germain.

Per questo una domanda a Buffon sulla Juventus era inevitabile, da parte dei media presenti all'evento 'Teatro di campioni' a Genova. Così si esprime l'ex portiere, e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, a proposito del contributo dato da Spalletti dal momento del suo arrivo in bianconero: "Sono partiti con un piccolo gap da recuperare. E farlo contro squadre come Inter e Napoli diventa complicato, qualche pareggino può aver fatto storcere la bocca ma la mano di Spalletti è inequivocabile ed evidente. La Juve è in grande crescita, se fossimo ai nastri di partenza potrebbero giocarsi lo Scudetto".

