Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La FIFA annuncia: raccolti 75 milioni per ricostruire le infrastrutture sportive di Gaza

La FIFA annuncia: raccolti 75 milioni per ricostruire le infrastrutture sportive di GazaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Gianni Infantino e Donald Trump vanno a braccetto. Il numero uno della FIFA, che ha recentemente conferito il "Premio per la Pace" al Presidente degli Stati Uniti, era presente oggi a Washington per la prima riunione del Consiglio della Pace (Board of Peace). L’incontro è stato presieduto dal capo degli USA, mentre l'organo di calcio mondiale ha colto l'occasione per fare un annuncio importante.

La FIFA infatti sarà coinvolta nella ricostruzione della Striscia di Gaza, in parte distrutta nel conflitto tra Israele e Hamas. Donald Trump ha annunciato che l’organismo internazionale si è impegnato a raccogliere 75 milioni di dollari (circa 63 milioni di euro) per "progetti a Gaza". Questi fondi saranno destinati specificamente alla ricostruzione delle infrastrutture sportive demolite durante il conflitto nel territorio palestinese.

A gennaio, Trump aveva presentato il suo piano per una "nuova Gaza", immaginando una trasformazione del territorio in una sorta di "Riviera del Medio Oriente". Durante l'incontro, Donald Trump ha ribadito il potere del calcio come vettore universale rivolgendosi direttamente a Infantino: "Costruite stadi e attirate le migliori stelle del mondo, persone che sono più grandi di me e di te", ha esclamato il Presidente USA, prima di scherzare con il numero uno del calcio mondiale: "Qui sono tutti capi di Stato tranne Gianni, ma lui è il capo del calcio, quindi non è male. Vero, Gianni? Credo che il tuo sia il lavoro che preferisco". Infantino, dal canto suo, ha annuito divertito con il cappellino rosso "USA" in testa.

Articoli correlati
Oggi nasce il 'Board of Peace' di Trump: presente anche il presidente FIFA Infantino... Oggi nasce il 'Board of Peace' di Trump: presente anche il presidente FIFA Infantino
Infantino verso il Mondiale 2026: "Incredibile. Richieste per 500 milioni di biglietti... Infantino verso il Mondiale 2026: "Incredibile. Richieste per 500 milioni di biglietti in 4 settimane"
Infantino e Ceferin denunciati alla CPI: complicità nei crimini di guerra di Israele... Infantino e Ceferin denunciati alla CPI: complicità nei crimini di guerra di Israele
Altre notizie Calcio estero
Caso Vinicius, Rosenior evidenzia: "Quando vedi un giocatore così turbato, un motivo... Caso Vinicius, Rosenior evidenzia: "Quando vedi un giocatore così turbato, un motivo c'è"
La FIFA annuncia: raccolti 75 milioni per ricostruire le infrastrutture sportive... La FIFA annuncia: raccolti 75 milioni per ricostruire le infrastrutture sportive di Gaza
Oscar, 3 nodi per risolvere il contratto col San Paolo. Ma il direttore sportivo... Oscar, 3 nodi per risolvere il contratto col San Paolo. Ma il direttore sportivo è ottimista
Figuraccia con la Stella Rossa, rivolta Lille. I tifosi tra petardi e cori: "Genesio,... Figuraccia con la Stella Rossa, rivolta Lille. I tifosi tra petardi e cori: "Genesio, dimettiti"
Pagati 4 milioni, ma il PSG non ha ancora estinto il debito con Mbappé: la situazione... Pagati 4 milioni, ma il PSG non ha ancora estinto il debito con Mbappé: la situazione
Playoff Conference League: Drita illuso, il Celje passa al 94'. Rijeka e Samsunspor... Playoff Conference League: Drita illuso, il Celje passa al 94'. Rijeka e Samsunspor di misura
Playoff Europa League, lo Stoccarda è virtualmente agli ottavi. Miracolo Stella Rossa... Playoff Europa League, lo Stoccarda è virtualmente agli ottavi. Miracolo Stella Rossa
Fenerbahce, che guaio: brutto infortunio per Skriniar. Tedesco confida: "Sembra grave"... Fenerbahce, che guaio: brutto infortunio per Skriniar. Tedesco confida: "Sembra grave"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
2 Jagiellonia travolto dalla Fiorentina, Siemieniec: "Congratulazioni a loro, erano come un pugile"
3 La FIFA annuncia: raccolti 75 milioni per ricostruire le infrastrutture sportive di Gaza
4 20 febbraio 1979, muore Nereo Rocco. Il Paron di Trieste, primo a vincere la Coppa Campioni
5 Padova, preoccupa ancora la caviglia di Papu Gomez: difficile vederlo in campo con il Bari
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Serie A ringrazia il giovedì: l'Italia accorcia nel Ranking UEFA per il 5° posto in Champions
Immagine top news n.1 Alla Fiorentina basta un tempo per far tre gol allo Jagiellonia: ottavi di Conference ipotecati
Immagine top news n.2 Il primo sorriso nei playoff europei arriva dal Bologna: col Brann la decide Castro, 1-0
Immagine top news n.3 Fabregas-Saelemaekers, il mancato cartellino a Van der Brempt: irritazione Milan dopo il Como
Immagine top news n.4 Caos arbitri, che succede? Per ora niente commissariamento, ma Gravina presenta il professionismo
Immagine top news n.5 Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Immagine top news n.6 Due pesi e due misure? Il Verona e l'espulsione di Orban: quando la legge non è uguale per tutti
Immagine top news n.7 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.3 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.4 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: "Vicenza verso la B? Sì. Solo loro possono complicarsi la strada"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Inter e Atalanta, chi può andare avanti in Champions? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, un pari che vuol dire addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Allegri dopo Vanoli: espulsi gli ultimi due tecnici che hanno discusso con Fabregas. Non lui
Immagine news Serie A n.2 Italiano dopo il Brann: "Ora espugniamo il Dall’Ara, ripartendo da questo gol di vantaggio"
Immagine news Serie A n.3 Fazzini: "La Conference è sempre stata un obiettivo. Futuro? Voglio restare alla Fiorentina"
Immagine news Serie A n.4 Jagiellonia travolto dalla Fiorentina, Siemieniec: "Congratulazioni a loro, erano come un pugile"
Immagine news Serie A n.5 Per la Cremonese arrivano Roma e Milan. Luperto: "In questo sport possono esserci delle sorprese"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Vanoli: "Grande risposta Fazzini, felice per Ranieri. Mai avuto dubbi sui miei"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, preoccupa ancora la caviglia di Papu Gomez: difficile vederlo in campo con il Bari
Immagine news Serie B n.2 La Sampdoria verso il Mantova: oggi ancora out l'influenzato Hadzikadunic. Il report medico
Immagine news Serie B n.3 Pescara, a sorpresa salta Sepe. Si punta sull'under Brondbo: gli estremi dell'accordo
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Scacciavillani é il nuovo presidente esecutivo del CDA delle Vespe
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Dionisi: "A Frosinone per dimostrare che i valori di classifica si possono stravolgere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, slitta ancora l'esordio di Rigione. Tabbiani: "Lavora per migliorare la condizione"
Immagine news Serie C n.2 Blocco dei ripescaggi e semi-professionismo: Serie C, di cosa si è parlato oggi in FIGC
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "L’aspettativa era che i ragazzi diventassero adulti. Lo hanno fatto"
Immagine news Serie C n.4 Emerge il report costi gestionali della Serie C. Con Gravina che pensa al downgrade della Lega
Immagine news Serie C n.5 Il Monopoli blinda Scipioni. Il centrocampista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.6 Serie C, costi di gestione nel Girone C: cifre monstre per il Catania. Oltre 14 milioni di euro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
Immagine news Calcio femminile n.6 Ospite speciale sugli spalti dell'Allianz Stadium: c'è Del Piero a sostenere la Juve di Canzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV