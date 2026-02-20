La FIFA annuncia: raccolti 75 milioni per ricostruire le infrastrutture sportive di Gaza

Gianni Infantino e Donald Trump vanno a braccetto. Il numero uno della FIFA, che ha recentemente conferito il "Premio per la Pace" al Presidente degli Stati Uniti, era presente oggi a Washington per la prima riunione del Consiglio della Pace (Board of Peace). L’incontro è stato presieduto dal capo degli USA, mentre l'organo di calcio mondiale ha colto l'occasione per fare un annuncio importante.

La FIFA infatti sarà coinvolta nella ricostruzione della Striscia di Gaza, in parte distrutta nel conflitto tra Israele e Hamas. Donald Trump ha annunciato che l’organismo internazionale si è impegnato a raccogliere 75 milioni di dollari (circa 63 milioni di euro) per "progetti a Gaza". Questi fondi saranno destinati specificamente alla ricostruzione delle infrastrutture sportive demolite durante il conflitto nel territorio palestinese.

A gennaio, Trump aveva presentato il suo piano per una "nuova Gaza", immaginando una trasformazione del territorio in una sorta di "Riviera del Medio Oriente". Durante l'incontro, Donald Trump ha ribadito il potere del calcio come vettore universale rivolgendosi direttamente a Infantino: "Costruite stadi e attirate le migliori stelle del mondo, persone che sono più grandi di me e di te", ha esclamato il Presidente USA, prima di scherzare con il numero uno del calcio mondiale: "Qui sono tutti capi di Stato tranne Gianni, ma lui è il capo del calcio, quindi non è male. Vero, Gianni? Credo che il tuo sia il lavoro che preferisco". Infantino, dal canto suo, ha annuito divertito con il cappellino rosso "USA" in testa.