Stankovic brilla con il Club Brugge, l'Inter continua a monitorarlo. Il suo futuro è da decidere

L'uomo del momento in casa Club Brugge è Aleksandar Stankovic. Il centrocampista è stato prelevato in estate dall'Inter, con i nerazzurri che però si sono riservati una clausola di riacquisto che può essere esercitata a giugno 2026 o nel 2027. Nel primo caso Marotta dovrà sborsare 23 milioni di euro, nel secondo invece 25. Vedremo che cosa deciderà la società di Viale della Liberazione.

Il serbo sta stupendo tutti con prestazioni convincenti, l'ultima arrivata proprio ieri sera in Champions League. Nel 3-0 con cui i belgi hanno avuto la meglio sul Marsiglia, il classe 2005 è stato il vero mattatore della sfida con un gol e 2 assist. L'ennesima dimostrazione della sua crescita, premiata dalla UEFA con il trofeo che spetta all'MVP dell'incontro. L'Inter osserva da lontano interessata alla sua evoluzione.

Qualche tifoso ha anche suggerito al club di "richiamarlo" subito per andare a rafforzare la squadra dopo gli infortuni di Calhanoglu e Barella, ma questa opzione non è mai stata presa in considerazione. Ora è il momento per lui di giocare con continuità e di farlo in un ambiente dove è ormai apprezzato da tutti, soprattutto da mister Ivan Leko, che da quando è arrivato ne ha ribadito la centralità nel progetto, schierandolo praticamente sempre.