C’eravamo tanto amati: Gasperini ha fatto il Gasperini. Proprio come gli aveva chiesto Ranieri

C’eravamo tanto amati… Mentre la Roma è in campo con il Pisa, il prepartita è stato riscaldato dalle dichiarazioni di Claudio Ranieri. Autentiche bordate del senior advisor dei Friedkin, nei confronti di Gian Piero Gasperini. Ranieri ha detto pubblicamente che gli acquisti effettuati nel corso della stagione, alcuni dei quali esplicitamente criticati dall’allenatore di Grugliasco, sono arrivati su sua indicazione, anche facendo l’elenco. Dichiarazioni che, aspettando cosa dirà Gasp nel post gara, aprono ufficialmente la crisi in casa Roma.

E pensare che, meno di un anno fa, i due sembravano andare d’amore e d’accordo. Nella conferenza stampa di presentazione di Gasperini, lo stesso Ranieri aveva raccontato di aver fatto lui il nome dell’allenatore (all’epoca) dell’Atalanta: "Era antipatico anche a me, gliel'ho detto. Tra i tanti nomi, ho fatto il suo: Roma ha bisogno di un personaggio forte, che vuole migliorare. Lui è forte, schietto, dice le cose a brutto muso. Non sarà facile, per questo gli diamo un anno per farsi capire. Serve pazienza. Il mio rapporto sarà di un amico che sta in disparte e se serve proverà a risolvere le emergenze".

Ranieri, all’epoca, aveva indicato proprio nella tempra una delle qualità del collega, spiegando cosa gli avesse chiesto: "Di fare Gasperini... Percassi dopo il quarto anno chiedeva sempre la salvezza, noi partiamo da un livello più alto e gli chiediamo di fare bene. I tifosi si identificheranno, ci vorrà tempo. Se andavamo in Champions, avremmo incontrato tutte grandi squadre e non siamo pronti per questo. Ma siamo agguerriti per l'Europa League. Mi auguro un bel percorso. Uniti, con la consapevolezza di dover ingoiare amaro. Ho detto a Gasperini che i tifosi vogliono vedere la squadra combattente anche nel perdere". Un anno dopo, Gasperini ha fatto il Gasperini. Ma sembra un problema.