"C'mon guys": le immagini della coreografia della Curva Nord prima di Lazio-Napoli
"C'mon guys" e poi un'imponente coreografia raffigurante una sciarpa biancoceleste. Si è presentata così la Curva Nord della Lazio nel match contro il Napoli poi alla fine perso dagli uomini di Sarri per 2-0. Una scenografia importante, allestita con tanti cartoncini, che è stata immortalata dagli obiettivi dei fotografi a bordo campo, fra cui anche quelli di TMW.
La citazione di Trilussa
Come si può notare dalle immagini nel corso del match sono stati srotolati diversi striscioni nel cuore pulsante del tifo biancoceleste in cui viene citato “Er pavone” di Trilussa: "Io non ciò nessunissima arbaggia, ma nun permetto che la gloria mia vada a finì dedietro a un paravento".
Di seguito le immagini più belle degli spalti prima del fischio d'inizio.