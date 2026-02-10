Juventus-Lazio, Tommasi a Open VAR: "Su Cabal situazione limite, ma poteva starci il rigore"

Il componente della CAN Dino Tommasi ha parlato a Open VAR su DAZN della sfida fra Juventus e Lazio terminata 2-2. Il focus è sul momento del contatto fra Mario Gila e Cabal ed il successivo gol annullato a Koopmeiners per fuorigioco attivo di Thuram. La Sala VAR fa tutto senza on field review, confermando il fuorigioco dell'olandese e il mancato fallo da rigore.

Queste le parole di Tommasi: "Giusto annullare il gol di Koopmeiners, Thuram fa un movimento che impedisce a Provedel di vedere bene il pallone. Per quel che riguarda il contatto, è una situazione molto molto complessa. Cabal scarica il pallone, a livello internazionale si dice che una volta scaricato il pallone si continua a giocare. In questo caso il pallone è giocato da Cabal su McKennie, che però resta lì potendo potenzialmente chiudere un triangolo. Non c'è imprudenza, ma c'è una matrice di punibilità. Se ci fosse stato un cross non ci sarebbe stata punibilità, ma essendo ancora lì sembra esserci punibilità. La complessità dell'episodio è però notevole. In questo caso arbitro e varisti non considerano che Cabal avrebbe potenzialmente potuto ricevere di ritorno il pallone da McKennie".