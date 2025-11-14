Cagliari, Djuric è nel taccuino di Angelozzi: potrebbe essere il sostituto di Belotti

Andrea Belotti, dopo le esperienze con Como e Benfica, era arrivato a Cagliari per essere una parte importante dell'attacco rossoblù, ma l’infortunio al ginocchio lo terrà fuori a lungo, probabilmente anche per tutta la stagione. Con il mercato invernale alle porte però, i sardi hanno una importante opportunità per correre ai ripari e sopperire alla sua mancanza, e tra le idee del direttore sportivo Angelozzi c’è anche un calciatore del Parma.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna infatti, la punta classe 1990 crociata Milan Djuric è nel taccuino dei preferiti del ds rossoblu per sostituire Belotti. Il roccioso bosniaco è arrivato a Parma quasi un anno fa dal Monza, durante il mercato di gennaio della scorsa stagione, e durante questi dodici mesi ha trovato poco spazio. Ora la pista Cagliari, e chissà che a gennaio i sardi non possano provare un affondo per lui.