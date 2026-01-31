Cagliari, Esposito e quella promessa di Pisacane: "A Firenze ha promesso giorni liberi..."

L'attaccante del Cagliari, Sebastiano Esposito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni.

Kilicsoy ti ha detto grazie per l'assist?

"No, no, ha fatto un grandissimo gol lui. Sono contento per lui e per la squadra. Abbiamo fatto un altro grandissimo passo verso il nostro traguardo".

Perché vi veniva da ridere prima dell'intervista?

"Ci divertiamo spesso, soprattutto fuori dal campo e anche in campo a volte (ride, n.d.r.). Nel gruppo abbiamo un bel feeling, un buon rapporto fra tutti".

Quell'abbraccio con Pisacane?

"Prima di Firenze gli avevo chiesto dei giorni liberi, visto che da tanto non li avevamo. Ha fatto una promessa, vediamo se la mantiene (ride, n.d.r.)".