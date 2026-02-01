Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

C'è stato un contatto fra Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell'Atalanta, e Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid. I due si sono parlati per capire i termini della trattativa e la possibilità, da parte del nigeriano, di scegliere Madrid come prossimo step di carriera. È il secondo contatto diretto fra Lookman e l'Atletico, dopo che nella giornata di ieri si era svolto un primo approccio da parte dei dirigenti dell'Atleti con lo stesso Lookman.

Il resto dipenderà da domani. Perché ci sarà un contatto per cercare di chiudere. Bisognerà limare la richiesta di commissioni, con gli agenti che avevano già un'intesa con il Fenerbahce che, da par suo, offriva 9 milioni di euro. L'Atletico Madrid invece rilancerà nelle prossime ore con una proposta da circa 5 milioni di euro all'anno più bonus, più alta di quanto poteva proporre l'Inter durante la sessione estiva.

L'accordo fra i due club c'è già da qualche ora, con una proposta intorno ai 40 milioni, bonus compresi. Per giugno invece è calda la trattativa che porta a Ederson, con l'Atleti che ha giocato d'anticipo mettendolo in cima alla lista delle preferenze, cercando di avere una prelazione già ora. Quindi nelle prossime ore sono attese novità per discutere definitivamente l'ingaggio e cercare di chiudere l'accordo con l'attaccante nigeriano e portarlo a Madrid.

M'Bala Nzola lascia il Pisa, ma resta in Serie A. L'attaccante si trasferisce al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, club proprietario del suo cartellino. Di seguito il comunicato ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dalla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di acquisto, le prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola.

M’Bala nasce a Buco-Zau, città nell’enclave angolana di Cabinda, ma presto si trasferisce in Francia. Qui comincia a giocare a calcio nel settore giovanile del Troyes e, quindicenne, viene notato da alcuni club francesi, inglesi e italiani. A 18 anni decide di trasferirsi in Portogallo per vestire la maglia dell’Académia, squadra della prima divisione, con cui trascorre una stagione ed esordisce, con gol, nella sfida di Coppa di Lega contro il Porto.

Passa in prestito al Sertanese, in terza divisione lusitana, ma nonostante le 7 reti in 25 partite è costretto a lasciare il Portogallo a causa delle difficoltà economiche del club. Dopo alcuni provini con squadre italiane, Nzola approda ai pugliesi della Virtus Francavilla, con cui segna 11 reti in Lega Pro. Dalla Puglia si trasferisce a Carpi in Serie B, ma dopo una stagione difficile passa al Trapani e con 36 presenze e 8 gol è determinante per la promozione dei granata in Serie B con Vincenzo Italiano. Dopo metà stagione passa subito in prestito allo Spezia, sempre nel campionato cadetto, dove ritrova Italiano e alla prima da titolare segna il gol vittoria: i liguri si qualificano ai playoff grazie ai suoi 7 gol e ottengono la promozione in A.

Dopo l’esclusione del Trapani, l’attaccante torna allo Spezia in Serie A: 25 presenze, 11 gol e 4 assist portano alla salvezza dei bianconeri. Nell’annata 21/22 aiuta a raggiungere un’altra permanenza in categoria, mentre l’anno seguente, nonostante 13 gol e due assist in campionato (più 2 e 1 in Coppa Italia), lo Spezia retrocede. Nzola rimane nella massima serie grazie al passaggio alla Fiorentina di Italiano, e in tutte le competizioni veste la maglia viola per 47 volte, segnando 7 reti e fornendo 5 assist, risultando decisivo anche in semifinale di Conference League. Torna in Francia, questa volta in prestito al Lens, e dopo 23 gare e 7 reti nell’estate del 2025 è di nuovo in Italia, al Pisa con il quale colleziona 17 presenze e 3 reti nella prima metà di stagione coni nerazzurri.

Eleggibile sia dalla selezione francese che dalla selezione angolana, M’Bala dà priorità al suo paese d’origine. A marzo del 2021 riceve la chiamata dall’Angola, e a novembre trova il gol nel pareggio contro l’Egitto, il primo dei 3 nelle sue 15 presenze in Nazionale.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto M’Bala!".

Il Genoa prova a chiudere un altro colpo per il reparto avanzato nelle ultime ore di mercato. Dopo aver definito il riscatto di Leo Ostigard dal Rennes, il club rossoblù ha acceso i fari su Cedric Bakambu del Real Betis, profilo individuato per rinforzare l’attacco da consegnare a Daniele De Rossi. I dialoghi tra le società sono avviati, ma l’operazione non è ancora in dirittura d’arrivo. Lo si apprende da Sky Sport.

Il nodo resta il via libera del giocatore: manca infatti l’ok definitivo di Cedric Bakambu, chiamato a sciogliere le riserve sulla destinazione italiana. In casa Genoa filtra cauto ottimismo, anche se il tempo stringe e la trattativa necessita di un’accelerazione per arrivare alla fumata bianca. La dirigenza continua a lavorare per trovare l’intesa completa e chiudere l’operazione.

Leo Ostigard ora è ufficialmente un calciatore del Genoa. A titolo definitivo. Il difensore norvegese è stato riscattato anticipatamente dal Rennes (con un corposo risparmio sulla cifra pattuita in estate). Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club rossoblù: "Il Genoa CFC è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo del difensore Leo Skiri Østigård.

Il giocatore, che ha già all’attivo in questa stagione 17 presenze, 4 gol e 1 assist realizzati, è arrivato a Genova nell’ultima sessione estiva del calciomercato in prestito dal Rennes con opzione di riscatto.Il riscatto anticipato arriva anche grazie ai buoni rapporti con il Rennes società con la quale si è risolto invece il prestito di Albert Grønbæk.

Leo Skiri Østigård, difensore di grandi qualità fisiche e tecniche, incarna in modo esemplare lo spirito rossoblù e diventa così sempre più punto di riferimento del gruppo allenato da Mister Daniele De Rossi. Avanti insieme Leo!", si legge nel comunicato ufficiale.

Ora è ufficiale: Mike Maignan ha prolungato il proprio contratto con il Milan. Si chiude qui dunque la lunga telenovela legata al prolungamento del portiere francese, che il Diavolo è riuscito a blindare fino al 2031.

Di seguito il comunicato rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese.

Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22.

Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera".

Adrian Przyborek è un nuovo giocatore della Lazio. L'annuncio del club biancoceleste è arrivato pochi minuti fa, con il centrocampista che è stato acquistato dal Pogon Szczecin a titolo definitivo: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Adrian Przyborek, proveniente dal Pogoń Szczecin.

Il centrocampista diciannovenne ha firmato un contratto a lungo termine con la S.S. Lazio dopo aver accettato i termini personali e aver superato con successo le visite mediche".

Luca Marianucci è un nuovo giocatore del Torino. A ufficializzarlo è stato il club granata con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il difensore arriva dal Napoli in prestito secco fino al termine della stagione: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci.

Luca Marianucci è nato a Livorno il 23 luglio 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, viene mandato in prestito alla Pro Sesto, con cui ha esordito il 10 settembre 2023 in Serie C nel 3-1 contro il Fiorenzuola. Ha chiuso la sua prima stagione da professionista con 32 presenze. Tornato all’Empoli, è sceso in campo per la prima volta in Serie A nella gara vinta per 1-0 contro il Como il 4 novembre 2024. Nella stagione 2024-25 ha collezionato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel luglio del 2025 si è trasferito al Napoli, con cui ha vinto la Supercoppa italiana. Marianucci vanta anche 4 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21.

Tutto il Torino Football Club accoglie Luca Marianucci con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".

IL FIGLIO DI ANDY COLE TROVA UNA NUOVA SQUADRA: DAL PORT VALE SI TRASFERISCE AL LUTON. DUE OPERAZIONI IN USCITA PER IL MAN' CITY: SUSOHO VIA A TITOLO DEFINITIVO, MFUNI IN PRESTITO. CRYSTAL PALACE, C'È GIÀ IL SOSTITUTO DI MATETA. DALL'ASTON VILLA ARRIVA GUESSAND IN PRESTITO

Devante Cole - figlio di Andy, ex attaccante tra le altre del Manchester United - ha cambiato squadra in vista della seconda parte di stagione. E' di queste ore infatti la notizia del suo passaggio dal Port Vale al Luton, di seguito il comunicato ufficiale: "Gli Hatters hanno rafforzato le loro opzioni d'attacco con l'ingaggio a titolo definitivo del centravanti Devante Cole dal Port Vale. Il trentenne è stato in ottima forma per il Vale in questa stagione e ha segnato contro il Town nell'incontro tra le due squadre a dicembre. Cole, che ha segnato il centesimo gol della sua carriera il giorno di Capodanno, è un ex nazionale giovanile inglese cresciuto nelle giovanili del Manchester City.

Le sue prime dichiarazioni dopo l'annuncio "È stata una settimana lunga, ma sono molto contento di averla conclusa. Da quando ho saputo dell'interesse, ho sempre desiderato diventare un giocatore del Luton e sono contento che finalmente sia arrivato il momento. Sono stato al Kenilworth Road un paio di volte ed è sempre un posto difficile in cui giocare per una squadra avversaria, ma non vedo l'ora di scendere in campo con i tifosi al mio fianco. Ti aiuta sempre ad ambientarti velocemente in un nuovo club quando ci sono volti familiari, e conosco molto bene Mads dai tempi del Barnsley e Kal da quando eravamo insieme al Wigan, quindi sono sicuro che tutti i ragazzi saranno bravi. Non vedo l'ora di iniziare".

Doppia operazione in uscita per il Manchester City, che nelle ultime ore ha definito due movimenti significativi legati al proprio settore giovanile e ai giovani in crescita. Da un lato, la cessione a titolo definitivo di Mahamadou Susoho al Kocaelispor; dall’altro, il prestito di Stephen Mfuni al Watford, club impegnato nella Championship inglese.

Il Kocaelispor, una delle squadre più ambiziose della Super League turca e allenata da Selçuk İnan, ha ufficializzato l’arrivo di Susoho con un contratto di due anni e mezzo, valido fino al termine della stagione 2027/2028. Il centrocampista classe 2004 arriva dal Manchester City dopo aver disputato la prima parte della stagione 2025/26 in prestito al Livingston, dove ha realizzato una rete. Un rinforzo a sorpresa per il club turco, che punta su un profilo giovane ma già abituato al calcio professionistico.

Parallelamente, il City ha annunciato il prestito di Stephen Mfuni al Watford fino al termine della stagione. Difensore dell’Elite Development Squad, Mfuni è cresciuto all’interno della City Football Academy sin dall’età di nove anni e si è distinto per la sua intelligenza tattica, la capacità di impostare l’azione e la versatilità difensiva, potendo agire sia da centrale che da terzino sinistro. Dopo oltre 60 presenze tra Under 18 e una stagione 2024/25 ricca di successi, il classe 2008 ha debuttato anche in prima squadra, scendendo in campo in FA Cup contro l’Exeter City.

Il Crystal Palace ha ufficializzato l’arrivo di Evann Guessand, che approda nel sud di Londra dall’Aston Villa con la formula del prestito fino al termine della stagione. L’accordo prevede anche un’opzione per il riscatto a titolo definitivo. L’attaccante 24enne vestirà la maglia numero 29.

Nato in Corsica, Guessand è un profilo ormai affermato nel panorama europeo. Cresciuto nel vivaio del Nizza, ha costruito la propria carriera passo dopo passo, mettendosi in luce durante le esperienze in prestito al Losanna e al Nantes. La vera consacrazione è però arrivata nella stagione 2024/25, quando è stato uno dei protagonisti assoluti del Nizza: 12 reti in Ligue 1, quarto posto finale e premio di Giocatore dell’Anno del club.

Prestazioni che gli sono valse il trasferimento estivo all’Aston Villa. Con i Villans ha fatto il suo debutto ufficiale in stagione, curiosamente proprio contro il Crystal Palace, squadra che ora ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il reparto offensivo nella seconda parte dell’annata e per sostituire il partente Mateta. Guessand porta con sé anche una solida esperienza internazionale. È infatti un punto fermo della nazionale maggiore della Costa d’Avorio, con 19 presenze e tre gol all’attivo. L’ultimo è arrivato appena un mese fa, in occasione della Coppa d’Africa, confermando il suo momento positivo.