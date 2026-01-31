Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Arriva l'annuncio del Milan, Maignan rinnova il contratto: "Scriviamo insieme la storia"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 18:48Serie A
Daniele Najjar

Ora è ufficiale: Mike Maignan ha prolungato il proprio contratto con il Milan. Si chiude qui dunque la lunga telenovela legata al prolungamento del portiere francese, che il Diavolo è riuscito a blindare fino al 2031.

Di seguito il comunicato rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese.

Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22.

Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera".

