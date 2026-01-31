Napoli, Conte: "Infortunio al crociato per Di Lorenzo, la situazione è insostenibile"

Al termine del match tra Napoli e Fiorentina, vinto dai partenopei con il risultato di 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico degli azzurri, Antonio Conte.

Di Lorenzo - "C'è poco da dire. Ritorniamo sempre allo stesso discorso, di mettere partite su partite su partite. I giocatori che devono riposare continuano a giocare. Questo tipo di infortunio, il crociato, è traumatico. Ma giocare così tante partite ammazza solo questi ragazzi. O si cambiano le regole anche con i vivai o per fare 60/70 partite l'anno le rose devono essere allargate. Non va bene. Quest'anno tutto possiamo dire tranne che ci stiamo lamentando. Qua ci sono infortuni gravi su cui fai fatica a mettere una pezza. Oggi abbiamo perso un pezzo da 90 che le ha giocate tutte. Mi dispiace anche che l'Associazione Italiana Calciatori si giri dall'altra parte su questo tema".

Beukema - "Matias Olivera al momento mi dà più garanzie rispetto a Beukema. Parliamo in questo momento del nulla, stiamo parlando di una squadra che sta dando il massimo. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Se il Napoli iniziasse il campionato con questa rosa dove la collochereste? Non vogliamo mollare, abbiamo la Coppa Italia, il campionato e un piazzamento europeo da raggiungere".

Mercato - "Siamo l'unica società con 240 milioni in cassa in attivo e ci hanno bloccato il mercato".