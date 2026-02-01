TMW Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi

Jeremie Boga è a un passo dalla Juventus. Il francese firmerà con il club bianconero per essere il vice Yildiz, in una situazione che potrebbe portare anche Adzic a un prestito in una società meno importante. Boga, dopo quando successo negli scorsi mesi, aveva chiesto la risoluzione del contratto con il Nizza, situazione poi non successa.

Dopo quanto capitato la Juventus è vicina all'acquisto di Boga. A inizio dicembre questa era la situazione con Boga. "Domenica, al loro ritorno da Lorient, gli Aiglons sono stati accolti davanti al Centro di allenamento e formazione da un importante gruppo di persone. Il club comprende la frustrazione generata dalla successione di prestazioni deludenti e lontane dai suoi valori. Tuttavia gli eccessi registrati durante questo raduno sono inaccettabili. Diversi membri del club sono stati presi di mira. L’OGC Nizza esprime loro tutto il suo sostegno e condanna questi atti con la massima fermezza".