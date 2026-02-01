Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato

Il mercato italiano entra nella fase più intensa e sono tre le operazioni che hanno catalizzato l’attenzione nelle ultime ore. La prima riguarda Ademola Lookman, in uscita dall’Atalanta. L’attaccante nigeriano ha avuto un nuovo contatto diretto con Diego Simeone per valutare la possibilità di trasferirsi all’Atlético Madrid. Tra i club esiste già una base d’intesa intorno ai 40 milioni complessivi, bonus inclusi. Resta da sistemare la questione commissioni e l’ingaggio: l’Atletico è pronto a proporre circa 5 milioni annui più premi, mentre in precedenza il Fenerbahce si era spinto su cifre più alte. Le prossime ore saranno decisive per provare a chiudere.

Capitolo diverso per Alessio Romagnoli, vicino ma non abbastanza al trasferimento all’Al Sadd di Roberto Mancini. La Lazio ha ricevuto un’offerta da 12 milioni, superiore alla richiesta iniziale, e dopo un ulteriore rilancio si era arrivati all’accordo. A far saltare tutto è stato il tempo: il mercato qatariota ha chiuso prima che l’operazione potesse essere formalizzata. Il difensore resta così a Formello, in attesa di capire se ci saranno sviluppi entro fine gennaio o più avanti.

Infine, asse caldo tra Bologna e Juventus. Le due società stanno lavorando a uno scambio tra Joao Mario ed Emil Holm. Lo svedese ha già aperto al trasferimento in bianconero, mentre il portoghese deve ancora sciogliere le riserve. Si discute sulla formula: doppio prestito secco oppure con diritto di riscatto. Holm è un profilo seguito dalla Juve da anni e ora potrebbe essere il momento giusto per portarlo a Torino, mentre il Bologna valuta l’uscita di Joao Mario, reduce da poco spazio anche nelle ultime gare.