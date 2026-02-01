Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato

Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
Pierpaolo Matrone

Il mercato italiano entra nella fase più intensa e sono tre le operazioni che hanno catalizzato l’attenzione nelle ultime ore. La prima riguarda Ademola Lookman, in uscita dall’Atalanta. L’attaccante nigeriano ha avuto un nuovo contatto diretto con Diego Simeone per valutare la possibilità di trasferirsi all’Atlético Madrid. Tra i club esiste già una base d’intesa intorno ai 40 milioni complessivi, bonus inclusi. Resta da sistemare la questione commissioni e l’ingaggio: l’Atletico è pronto a proporre circa 5 milioni annui più premi, mentre in precedenza il Fenerbahce si era spinto su cifre più alte. Le prossime ore saranno decisive per provare a chiudere.

Capitolo diverso per Alessio Romagnoli, vicino ma non abbastanza al trasferimento all’Al Sadd di Roberto Mancini. La Lazio ha ricevuto un’offerta da 12 milioni, superiore alla richiesta iniziale, e dopo un ulteriore rilancio si era arrivati all’accordo. A far saltare tutto è stato il tempo: il mercato qatariota ha chiuso prima che l’operazione potesse essere formalizzata. Il difensore resta così a Formello, in attesa di capire se ci saranno sviluppi entro fine gennaio o più avanti.

Infine, asse caldo tra Bologna e Juventus. Le due società stanno lavorando a uno scambio tra Joao Mario ed Emil Holm. Lo svedese ha già aperto al trasferimento in bianconero, mentre il portoghese deve ancora sciogliere le riserve. Si discute sulla formula: doppio prestito secco oppure con diritto di riscatto. Holm è un profilo seguito dalla Juve da anni e ora potrebbe essere il momento giusto per portarlo a Torino, mentre il Bologna valuta l’uscita di Joao Mario, reduce da poco spazio anche nelle ultime gare.

Articoli correlati
La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili... La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita... Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
Immobile al Paris FC, l'allenatore Gilli: "Ottimo giocatore, fa gol. Ma non posso... Immobile al Paris FC, l'allenatore Gilli: "Ottimo giocatore, fa gol. Ma non posso parlarne"
Altre notizie I fatti del giorno
La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili... La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare... Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"
Il Napoli risorge, Fiorentina ko. Infortunio grave per Di Lorenzo e Conte: "Sono... Il Napoli risorge, Fiorentina ko. Infortunio grave per Di Lorenzo e Conte: "Sono inc******"
Il Sassuolo riscopre Berardi, Pisa travolto. E Gilardino viene esonerato Il Sassuolo riscopre Berardi, Pisa travolto. E Gilardino viene esonerato
Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde... Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio... Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio altri trofei"
Serie B, i risultati del sabato: frena il Frosinone, il Venezia vince e vola in vetta... Serie B, i risultati del sabato: frena il Frosinone, il Venezia vince e vola in vetta
Serie A, la classifica aggiornata dopo Lazio-Genoa e le probabili formazioni del... Serie A, la classifica aggiornata dopo Lazio-Genoa e le probabili formazioni del 23° turno
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Verona, piove sul bagnato. Gagliardini finisce all'ospedale: doppia frattura costale
2 Il Pisa esonera Gilardino: manca solo l'ufficialità. Ipotesi Giampaolo per sostituirlo
3 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
4 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 gennaio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Immagine top news n.1 Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"
Immagine top news n.2 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
Immagine top news n.3 Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio altri trofei"
Immagine top news n.4 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
Immagine top news n.5 Lazio, Romagnoli-Qatar non si fa: 12 milioni accettati, ma troppo tardi
Immagine top news n.6 Napoli, Conte: "Infortunio al crociato per Di Lorenzo, la situazione è insostenibile"
Immagine top news n.7 Arriva l'annuncio del Milan, Maignan rinnova il contratto: "Scriviamo insieme la storia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 gennaio
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Gutierrez: "La vittoria va a Di Lorenzo, un grande capitano"
Immagine news Serie A n.4 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Berardi: "Punti fondamentali per fare più della salvezza. Nazionale? Ci spero"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Mazzitelli: "Sentivamo l'importanza del match, contento di averla sbloccata"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Caligara tra gioia e rammarico: "Contento per il gol, ma servivano i tre punti"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, rabbia per Sebastiani: "Ma allora chi arbitra? Meazzi non ha chiesto di andare via"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, un nazionale azzurro per le giovanili: preso Leo Rodella
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Dionisi: "Ci è mancata qualità, il Modena ha valori diversi dai nostri"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Ruocco: "Punto importante, siamo vivi e lotteremo per salvarci"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Gorgone: "Mi aspettavo una gara sporca, ma dobbiamo sbagliare meno”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Qualcosa è mancato, il pareggio è un risultato giusto"
Immagine news Serie C n.2 Volpe avverte il Latina: "Entusiasmo sì, ma servono concentrazione e umiltà a Monopoli"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro entusiasmo"
Immagine news Serie C n.5 Colpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping