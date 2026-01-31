Serie C, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese
Si sono concluse le gare in programma alle 17:30 in Serie C. Spicca la splendida vittoria del Campobasso, che davanti al proprio pubblico ha superato il Pontedera grazie a un secondo tempo di grande intensità e qualità. Giornata negativa invece per il Gubbio, costretto a una battuta d’arresto. Continua, al contrario, il momento positivo della Pergolettese, che conferma il suo buon stato di forma e dà seguito alla serie di risultati utili.
Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:
24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
54' Marconi
Trento - Lecco 1-1
85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)
Inter U23-Pergolettese 1-1
35' Corti, 55' Cinquegrani
Ospitaletto-Lumezzane 1-2
62' Bertoli, 78' Ferro, 84' Caccavo
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30 – Cittadella - Albinoleffe
Ore 12.30 – Pro Patria - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano
Classifica: Vicenza 59, Lecco 45*, Union Brescia 43, Inter U23 38*, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Renate 35, Trento 35*, Giana Erminio 32, Lumezzane 32*, Arzignano Valchiampo 30*, Pro Vercelli 29, Dolomiti Bellunesi 28*, Novara 27, Ospitaletto 26*, AlbinoLeffe 25, Pergolettese 20*, Virtus Verona 19*, Pro Patria 12, Triestina 1*
N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Già giocate
Ascoli - Livorno 3-1
8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0
Perugia - Ravenna 1-1
18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)
Pianese - Vis Pesaro 1-2
26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)
Bra-Gubbio 1-0
35' Sinani
Campobasso-Pontedera 3-2 22' Vitali, 50' Bifulco, 58' Salines, 77' Gargiulo, 91' Nabian
Carpi-Sambenedettese 0-0
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto
Ore 14.30 – Ternana - Torres
Riposa – Forlì
Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36*, Campobasso 33, Pianese 31, Juventus Next Gen 30*, Vis Pesaro 30*, Carpi 30, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29**, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Bra 24, Sambenedettese 24, Perugia 20, Torres 17*, Pontedera 15*
N.B. - *una gara in meno
**due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Già giocate
Cavese - Casarano 1-1
62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)
Sorrento - Catania 3-1
6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento
Ore 14.30 – Monopoli - Latina
Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura
Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza
Ore 17.30 – Cosenza - Casertana
Ore 17.30 – Siracusa - Crotone
Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano
Classifica: Catania 51*, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 34, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Casarano 30*, Potenza 29, Team Altamura 27, Sorrento 27*, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23*, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17
N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva