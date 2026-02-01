Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio altri trofei"

La lunga attesa è finita: Mike Maignan ha messo nero su bianco il nuovo accordo che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2031. Il portiere francese si è recato in sede per completare le formalità dopo l’incontro decisivo del suo agente Jonathan Kebe con la dirigenza, che ha chiuso gli ultimi dettagli. Il nuovo contratto prevede un ingaggio da 5 milioni netti più bonus.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo Igli Tare aveva espresso fiducia sull’esito della trattativa: “Manca che ci mettiamo al tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa società… sono sempre positivo su queste cose”. Parole che hanno trovato conferma con l’annuncio ufficiale del club.

Nel comunicato, il Milan ha sottolineato come Maignan sia diventato “uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra”, oltre a essere un pilastro della Nazionale francese.

Il diretto interessato ha celebrato così il rinnovo: “Sono molto molto felice. È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c’è voluta pazienza… Mi trovo bene a Milano, con la famiglia. Voglio più trofei, più successi… A tutti i tifosi rossoneri: guardate, ci sono ancora! Forza Milan”. Con questa firma, il club chiude la telenovela e assicura continuità a uno dei simboli della stagione.