Matic: "Berardi può giocare in qualsiasi squadra del mondo, ma spero resti al Sassuolo"

Matic: "Berardi può giocare in qualsiasi squadra del mondo, ma spero resti al Sassuolo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:08Serie A
Pierpaolo Matrone

Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto al microfono di DAZN dopo il successo sul campo del Pisa: "Questa squadra ha qualità, ha un grande potenziale, solo che nelle ultime 2-3 partite abbiamo perso un po' di fiducia. Ma con una squadra giovane come la nostra credo che sia normale, non è sempre facile mantenere questo livello, ma oggi abbiamo fatto bene e possiamo fare ancora di più perché oggi abbiamo avuto dieci palle-gol e solo tre volte abbiamo fatto gol, si può fare meglio".

Che giocatore è Berardi?
"Un giocatore di top livello. Può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Ha avuto degli infortuni e questo non ha aiutato, ma per noi è molto importante. Mi aspetto che rimanga altri dieci anni qui, perché quando abbiamo lui in squadra è diverso da quando non c'è".

