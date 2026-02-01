Matic: "Berardi può giocare in qualsiasi squadra del mondo, ma spero resti al Sassuolo"

Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto al microfono di DAZN dopo il successo sul campo del Pisa: "Questa squadra ha qualità, ha un grande potenziale, solo che nelle ultime 2-3 partite abbiamo perso un po' di fiducia. Ma con una squadra giovane come la nostra credo che sia normale, non è sempre facile mantenere questo livello, ma oggi abbiamo fatto bene e possiamo fare ancora di più perché oggi abbiamo avuto dieci palle-gol e solo tre volte abbiamo fatto gol, si può fare meglio".

Che giocatore è Berardi?

"Un giocatore di top livello. Può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Ha avuto degli infortuni e questo non ha aiutato, ma per noi è molto importante. Mi aspetto che rimanga altri dieci anni qui, perché quando abbiamo lui in squadra è diverso da quando non c'è".