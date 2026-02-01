Ufficiale
Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
Ora è anche ufficiale: Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa. Fatale la sconfitta rimediata contro il Sassuolo in questa 23esima giornata, che ha lasciato i nerazzurri all'ultimo posto in classifica.
Questo il comunicato del club: "Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra.
Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra".
