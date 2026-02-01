Cagliari, Mazzitelli: "Sentivamo l'importanza del match, contento di averla sbloccata"

Dopo il poker inflitto all'Hellas Verona, ecco le dichiarazioni di Luca Mazzitelli ai microfoni di DAZN: "Sono contento perchè ho sbloccato una gara difficile, ma siamo contenti. Sapevamo l'importanza della partita e ieri sera i capitani ci hanno spiegato come affrontare al meglio.