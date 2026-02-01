Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"

Il Cagliari fa suo lo scontro salvezza contro il Verona: la squadra di Pisacane raccoglie tre punti, che però sembrano sei. I rossoblu passano 4-0 grazie alle reti di Mazzitelli, Kilicsoy (con una pregevole semirovesciata), Sulemana e Idrissi. Notte fonda per i gialloblu, che rimangono ultimi a 14 punti insieme al Pisa. Sull'esito della sfida ha pesato anche un discutibile rosso rimediato da Sarr, ma quando il punteggio era già indirizzato a favore dei sardi (sul 2-0).

Palestra come un trattore: Mazzitelli fa 1-0

L'inizio della partita è equilibrato. Al 19' Mazzitelli lascia partire un gran destro al volo: Perilli si esalta con un riflesso felino per mandare in corner. Esposito ha la palla dell'1-0: Slotsager si immola per deviare in corner. Viene fermato tutto per un precidente fuorigioco: era dubbio e in caso di gol probabilmente sarebbe stato rivisto. Stessa situazione con Adopo, che calcia sul primo palo, ancora attento Perilli. Nel mezzo si ferma Gagliardini, alla mezz'ora: problemi a livello delle costole per lui, subito in campo il nuovo arrivato Lovric. Al 36' Palestra va via come un trattore sulla destra liberandosi di due uomini, palla per Obert che di tacco serve Mazzitelli, sinistro di prima intenzione che supera Perilli sul primo palo: 1-0.

Kilicsoy in semirovesciata: 2-0

Nel finale di frazione il Verona rialza la testa e prova due volte la conclusione dalla distanza: quella di Orban viene smorzata, quella di Slotsager arriva a bersaglio, ma troppo centralmente. Il Cagliari ha ancora idee: Esposito calcia su un altro servizio di Palestra, palla alta di poco. In pieno recupero ecco il raddoppio: Kilicsoy segna in semirovesciata sul cross di Esposito: tutto vanificato da un fuorigioco, poi però revocato dal VAR. Il Cagliari va a riposo sul 2-0.

Rosso (esagerato) a Sarr: Verona in 10. Sulemana fa 3-0

La ripresa parte come peggio non può per i gialloblu: discutibile secondo giallo a Sarr, che colpisce Ze Pedro calciando in porta. Zanetti cambia e il nuovo entrato Mosquera va vicino al 2-1. Il Cagliari amministra e cerca il tris. Luperto calcia forte al 70': bella risposta di Perilli. All'84' il tris è servito. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Adopo stacca prima di tutti: pronta risposta di Perilli, ma sulla ribattuta arriva Sulemana che appoggia in rete. In pieno recupero Segna anche Idrissi, di testa, sul cross di Zappa.

Verona, Sogliano parla del possibile esonero di Zanetti

In casa Verona sono in corso valutazioni sul futuro di Paolo Zanetti. Come confermato dallo stesso ds Sogliano a fine gara a DAZN: "Normale ci siano valutazioni, quando le cose vanno male l'allenatore è quello che ha il ruolo principale. Lo sa bene anche lui. Il Verona negli ultimi anni si è salvato con uno spareggio, alla penultima giornata e all'ultima. L'allenatore quindi è normale che sia in crisi, come me e come i giocatori. Dobbiamo capire se siamo in grado di rialzarci o no, oggi non è il momento di parlarne, mi dispiace. Credo sia giusto che sia venuto io in questo momento difficile e non l'allenatore o un giocatore, non lo trovo utile. Ora torniamo a casa con zero punti in un momento difficile e pensiamo a come reagire".

Cagliari, Pisacane: "Questa gara mi preoccupava"

Questa la soddisfazione del tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, a fine gara: "Al netto del punteggio largo, la squadra ha fatto delle cose semplici con tanto ordine. Questa è la cosa che mi soddisfa di più. Ora lo posso dire: la partita mi preoccupava perché fuori il Verona ha sempre fatto bene. Il piano gara era togliere spazio a Orban, mi premeva mantenere la porta inviolata per poter permettere alla squadra di fare uno step diverso".