La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Nel sabato di Serie A il Napoli raccoglie tre punti contro la Fiorentina (2-1), il Cagliari annichilisce il Verona (4-0) ed il Sassuolo sbanca Pisa (1-3). Vediamo di seguito la classifica aggiornata del campionato italiano, con le probabili formazioni delle gare in programma domani, domenica 1 febbraio.
La classifica aggiornata della Serie A
Inter 52 (22 partite giocate)
Milan 47 (22)
Napoli 46 (23)
Roma 43 (22)
Juventus 42 (22)
Como 40 (22)
Atalanta 35 (22)
Lazio 32 (23)
Bologna 30 (22)
Udinese 29 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Cremonese 23 (22)
Parma 23 (22)
Torino 23 (22)
Genoa 23 (23)
Lecce 18 (22)
Fiorentina 17 (23)
Verona 14 (23)
Pisa 14 (23)
Le probabili formazioni delle gare rimanenti della 23^ giornata
TORINO-LECCE - Domenica 1 febbraio, ore 12.30
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Adams, Njie. Allenatore: Baroni.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Banda. Allenatore: Di Francesco.
---------------------------
COMO-ATALANTA - Domenica 1 febbraio, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.
---------------------------
CREMONESE-INTER - Domenica 1 febbraio, ore 18.00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani; Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhiatryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. Alleantore: Chivu.
---------------------------
PARMA-JUVENTUS - Domenica 1 febbraio, ore 20.45
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato (C), Troilo, Circati; Britschgi, Bernabé, Estevez, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao. McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
---------------------------
UDINESE-ROMA - Lunedì 2 febbraio, ore 20.45
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
---------------------------
BOLOGNA-MILAN - Martedì 3 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.