TMW Lazio, Romagnoli-Qatar non si fa: 12 milioni accettati, ma troppo tardi

Alessio Romagnoli non raggiungerà Roberto Mancini a Doha. Mentre l’ex commissario tecnico ha diretto il suo Al Sadd al successo nello scontro diretto nella Qatar Super League, la dirigenza del club qatariota ha provato un ultimo rilancio per strappare il sì della Lazio.

L’ultima offerta arriva a Formello per il centrale classe 1995 era di dodici milioni di euro, cifra addirittura superiore rispetto a quella richiesta dalla società biancoceleste per il cartellino di Romagnoli.

Da Formello è stata ulteriormente alzata la posta, cercando di sfruttare anche l’urgenza della squadra qatariota che voleva assolutamente accontentare Roberto Mancini. Dopo l’ulteriore rilancio dell’Al Saad, le due società sono riuscite a trovare un accordo, ma non c'era più tempo per chiudere l'operazione entro le 22 italiane, orario di chiusura del mercato in Qatar. Romagnoli dunque non andrà a Doha e bisognerà vedere quello che sarà il suo futuro nelle ultime 48 ore di mercato di gennaio e in caso fino a giugno.