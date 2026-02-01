Verona, piove sul bagnato. Gagliardini finisce all'ospedale: doppia frattura costale

Non solo una pesante sconfitta per 4-0 rimediata contro il Cagliari, ma il Verona deve fare i conti con l'ennesimo infortunio di questa tribolata stagione. Roberto Gagliardini è dovuto uscire intorno alla mezz'ora di gioco e il club gialloblu riferisce che il giocatore è stato trasportato in Ospedale per accertamenti ed ha riportato due fratture costali.

Questo il comunicato del club: Hellas Verona FC comunica che il calciatore Roberto Gagliardini, a seguito di un contrasto di gioco avvenuto durante il primo tempo di Cagliari-Hellas Verona, al termine della partita è stato trasportato all’Ospedale Brotzu di Cagliari per una serie di accertamenti che hanno evidenziato due fratture costali. Il calciatore è già stato dimesso e farà rientro a Verona con la squadra. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".