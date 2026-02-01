Napoli, Gutierrez: "La vittoria va a Di Lorenzo, un grande capitano"

Il difensore del Napoli, Miguel Gutierrez ,è intervenuto ai microfoni di Dazn, dopo il match vinto dai partenopei allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina.

Le parole del terzino spagnolo: "Il gol? Mi sono sempre fatto trovare pronto per giocare e aiutare la squadra, sono molto felice per il primo gol. Questa vittoria va soprattutto a Di Lorenzo, è un grande capitano e una grande persona".

Di seguito, il tabellino del match andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona.

NAPOLI-FIORENTINA 2-1

Marcatori: 11' Vergara (N), 49' Gutierrez (N), 57' Solomon (F)

NAPOLI (3-4-2-1): Meret ; Di Lorenzo (dal 30' Olivera), Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (dall’84' Giovane), Elmas; Hojlund (dal 90' Lukaku). Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens (dal 70' Ranieri); Fagioli, Fabbian (dal 46’ Mandragora), Brescianini (dal 70’ Kean), Solomon(dal 70' Parisi), Gudmundsson (dal 79' Fazzini); Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

Arbitro: Federico La Penna.

Ammoniti: Fabbian (F), Buongiorno (N).

Espulsi: nessuno.