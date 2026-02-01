Sassuolo, Berardi: "Punti fondamentali per fare più della salvezza. Nazionale? Ci spero"

Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo, dopo la vittoria contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN: "Sapevamo che questo è un campo difficile per tutte le squadre. L'abbiamo preparata nel migliore dei modi, ci siamo detti di tenere duro i primi venti minuti perché loro in casa spingono, soprattutto all'inizio, e restare in partita per tutti i 90 minuti perché per noi questa gara era fondamentale per cercare di fare cose migliori della salvezza".

Che momento è della tua carriera?

"Prima dell'infortunio stavo ritrovando la mia condizione migliore e ci ero riuscito, poi ho avuto un piccolo stiramento che mi ha fermato un po' di tempo. Ma lavorando duro durante le settimane cerco sempre di dare il massimo negli allenamenti per poi rendere al meglio in partita".

Nazionale?

"Bisogna fare bene qui al Sassuolo, io ci spero, devo ritrovare la condizione che un po' mi manca, ma ci sono quasi".